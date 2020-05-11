4月24日，蘇州工業園區公布了已經停工數年的蘇州中南中心的規畫方案，如外界預料，這座超高層建築的建設高度從原來的729公尺降到了499公尺，至於為何是499公尺，3天後的一份文件似乎能揭開答案。大陸近期出台新政，限制大陸各地不得新建5百公尺以上建築，嚴格限制各地盲目建設「摩天大樓」。

據《中心經緯》報導，大陸住建部、大陸國家發改委4月27日發布了《關於進一步加強城市與建築風貌管理的通知》（下稱通知），其中提到，要嚴格限制大陸各地盲目規劃建設超高層「摩天大樓」，基本不得新建500公尺以上建築。中南中心以1公尺之差，未觸及「限高令」，成為大陸國內規畫和建設中的超高層建築「削高」的最新案例之一。

近年，超高層摩天大樓在大陸各地拔地而起，規畫中的600公尺、700公尺甚至800公尺的建築屢見不鮮，但隨著社會對摩天大樓的態度逐漸理性，其負面問題越來越被人們所關注。大陸住建部政策研究中心原主任秦虹表示，政府公開文件中出現「一般不得」的字眼，就可能意味著沒有經過特殊的批准，是不被允許的，今後立項新建的500公尺以上的超高層建築項目，可能都會受到影響。

(旺報 )