新冠肺炎日前疫情嚴峻，衛福部曾公告《執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點》，規定「醫師每日一萬元、護理人員每班一萬元」，但挨批津貼是1萬元分給多個醫師，國民黨、民進黨、民眾黨及時代力量跨黨派立委今天召開記者會指出，要求衛福部以「排班」為單位、每人為補助基礎，將要點修改為「醫師每人每班一萬元、護理人員每人每班一萬元」。

國民黨立委張育美指出，政府花了幾千億紓困預算，但卻對第一線的醫護人員錙銖必較；國民黨立委鄭麗文表示，衛福部上周六雖然從善如流修正為「每人每班1萬元」，但卻訂下上限，如醫師每人每班1萬元、每班上限2人，但如果照顧的醫師超過2人仍要用這2萬元下去分，衛福部不應為德不卒。

民進黨立委劉建國說，台灣的防疫成績世界曯目，其中部分是建立在任勞任怨的醫護人員身上，政府至少要提高醫護人員危險加給、防疫津貼，許多委員審查特別預算時也都再三要求，希望更重視護理人員的投入與付出。

時代力量立委陳椒華則說，新冠肺炎讓外界看到護理師工作的危險性，雖然台灣目前沒有如英國、義大利、美國等有許多重症患者，但也應讓護理師安心；民眾黨立委蔡壁如指出，民眾會對染疫的病患避之為恐不急，雖然醫護人員也擔心染疫，但仍秉持工作，即使要在醫院穿著吃飯、如廁皆有困難的隔離衣，也要勇往直前。

護理師公會全國聯合會副理事長朱宗藍表示，台灣的百姓可以正常上班、上學，都是靠醫護的支持，但醫護人力不該被打折，也希望衛福部聽見醫護人員的心聲。

(中時 )