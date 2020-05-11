新北市長侯友宜11日上午偕同社會局長張錦麗、民政局長柯慶忠視察土城區公所現金發放狀況，鼓勵辛勞的公所人員。侯友宜表示，基層同仁從上周三開始每晚都加班至晚間12時，就是希望盡快把紓困金交到市民手上，新北市今日預計發出420個「急難紓困金」。

侯友宜表示，新北市各區公所上周三開始，便投注所有心力協助紓困申請案，許多同仁連母親節都來加班，盼及早將現金發送放給底層的朋友。

侯友宜指出，在市府、區公所同仁的努力下，新北市今日預計發放420個「急難紓困金」、土城會發放19個「急難紓困金」。

侯友宜強調，新北市已經竭盡所能，用最快的速度處理紓困案，盼讓這段時間受到疫情影響的朋友能夠得到援助，大家一起加油，度過難關。

37歲謝先生說，他原本從事婚紗攝影，受疫情影響，數月來幾乎無案可接，8日至公所申請補助，沒想到11日就收到現金，對市府的效率感到相當驚訝。

張錦麗表示，各區公所這兩日都在加班趕工，今天就會發出第一批急難紓困金，為避免民眾奔波多趟，市府會盡量以匯款方式撥入申請者帳戶。

(中時 )