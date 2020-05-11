汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）自結4月合併營收1.69億元、年減66.95％，累計前四月合併營收15.76億元、年減20.78％。

和大表示，今年受到全球新冠肺炎疫情嚴重衝擊及歐美等國封城封廠停工影響，連帶汽車大廠配合政策性防疫措施阻斷人流物流，僅維持低度工廠運作，致使和大營收不如預期。但5月起歐美各國陸續解封，逐步恢復經濟活動，和大主力客戶已開始回補拉貨提升帶動下，業績將逐月回穩，預期6月將可恢復正常供貨水準，重回成長力道。

(工商 )