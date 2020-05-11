行政院將延長促轉會一年的任期，持續進行轉型正義工作，立法院司法法制委員會今審查新任委員人事案。國民黨立委吳怡玎質詢促轉會主委被提名人楊翠，對於接下來延長一年有沒有把握把剩下的任務完成，楊翠未給予肯定答案，只說會盡力進行；楊翠說政治檔案已經完成99％的解密，吳怡玎問，「那要延長這就不是理由了吧？」，楊翠還是說要繼續執行，讓吳怡玎無奈大翻白眼。

促轉會本來是兩年的任務編組，行政院決議再延長一年，在野黨今天聚焦促轉會延長一年的正當性，以及將來會不會無限延長變成常設機關。民眾黨立委賴香伶質詢，這是由誰決定的？行政院秘書長李孟諺表示，是今年2月左右，跟府方討論，了解促轉會執行的狀況，跟完成任務還有多少距離，整體評估「有」這樣的需求。

國民黨團總召林為洲質詢，到現在為止，這兩年來的總結報告好像還沒做出來，這兩年是虛度了？楊翠表示，預計5月底6月初會完成初稿，之後還有編輯作業。林為洲質疑，代表促轉會真的沒有準備好，促轉會想延任，應該先把報告做出來，才來討論是不是延長任期才對。

吳怡玎也質疑，如果促轉會本來沒要延長的話，5月31號就截止任期了，這之前就該把報告完成，如果沒延期的話，薪水只發到5月31日了，之後誰來編輯誰來印刷？楊翠說，國際間轉型正義都是滾動式的，吳追問，「所以你承認要滾動式繼續存在？」，楊翠又說，「我並沒有說滾動式繼續存在。」

吳怡玎質疑，促轉會到底要做什麼，要講清楚，不是先延長一年，延長之後又做不完。楊翠表示，有很多法治工具要做研擬，是這一年要做的，促轉會要負責「規劃跟推動」。

對於開放政治檔案的任務，楊翠說7萬多密等的政治檔案已經開放99％，吳怡玎質詢，那麼要再延長，這就不是理由了吧？楊翠回應還是要繼續執行，讓吳怡玎大翻白眼，質疑促轉會到底有沒有列出清單，知道到底要開放哪些政治檔案？

在去除威權象徵、保存不義遺址的部分，楊翠說已經完成全國四分之一，吳怡玎也質疑，促轉會有些轉型是「多元」的，有些只要在蔣公銅像旁邊立個牌子說明就好，「聽起來你們其實沒做什麼事，這些事沒有你們的存在他們也能做」，楊翠說促轉會可以用二級機關去「溝通」中央跟地方，「也許延宕但是是有意義的」。

至於不當黨產的處理及運用，促轉會要接收黨產會收回的黨產來做特種基金，吳怡玎質疑，那如果黨產會沒收到，促轉會就不能做事？就不能解散？楊翠說，即使收回的不足，還是可以做財源規劃，「我們會規劃，規劃完成就會結束。」

吳怡玎批評，促轉會根本講不清楚要做哪些事，如果每年都要來說要延長，一年拿國家1億5800多萬的預算，良心過得去？這筆錢沒有半筆錢是給家屬的，完全就是養這個組織。

(中時 )