台灣民眾黨發言人楊寶楨今日發布聲明表示，有關酒店、舞廳復業，既然當初是由中央發布禁令，理應由中央同步宣布解禁。此外，上週新北市紓困申請案送衛福部引發爭議，既然行政院長蘇貞昌都說「中央審核，地方免責」，代表中央應主動制定規則，不該把球丟給地方。

疫情指揮中心於4月9日宣布，因發生酒店女公關確診案例，因此要求全國酒店、舞廳全面停止營業。近日因疫情穩定控制中，因此上周五宣布解禁，但是否開放重新營業，由各縣市政府評估。

行政院長蘇貞昌上周霸氣宣布有關紓困申請，「中央審核，地方免責」，而後新北市將9千多件申請案送交衛福部審查，卻爆發衛福部拒收，僵持1個多小時後才終於收件，引發中央與地方對立。

楊寶楨指出，目前疫情指揮中心仍是一級開設，地方都要尊重中央指揮，既然如此，「誰宣布關閉，就應由誰宣布復業」。另外，有關新北市紓困案爭議，中央應先明確定義，地方才有辦法依據執行。

(中時 )