大甲鎮瀾宮附近攤販起火 黑煙密布幸無傷亡 11:292020/05/11 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鎮瀾宮附近攤販早上不慎起火，引發民眾恐慌。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大甲鎮瀾宮附近今上午11時許發生火警，現場一陣黑煙很嚇人，消防車及救護車抵達現場，附近民眾表示現場疑似攤販電線走火，附近商家林立引起恐慌。由於該攤販尚未營業，初步得知應無人傷亡，消防人員已撲滅火勢，發生確切原因待釐清中。 (中時 ) #攤販 #現場 #大甲鎮瀾宮 #大甲 #鎮瀾宮 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職》現場看棒球 觀眾興奮不會餓 20:302020/05/08 體育 中小企紓困行動櫃檯 基隆接案 00:482020/05/09 台北基宜花 電器義診 南工學生服務偏鄉 04:102020/05/09 地方新聞 八里渡船頭發現男女雙屍 疑似相伴殉情 16:102020/05/09 社會 希望廣場花蓮西瓜季 徐榛蔚現場鮮送幸福 16:152020/05/09 生活 高齡母子遇火劫 兒成焦屍母命危 11:322020/05/10 社會 跌落4米深邊坡 南投5旬男意識不清急送醫 14:132020/05/10 社會 萬華火鍋餐廳疑排油煙管起火 現場疏散30人 17:462020/05/10 社會 28天0本土病例！大甲媽將遶境？鎮瀾宮：天氣正熱不適合 19:462020/05/10 生活 連28天沒本土病例 大甲媽恢復遶境？鎮瀾宮說話了 10:572020/05/11 生活 社會熱門新聞 21歲軍人開凌志 濱海公路撞重機男女 後座女乘客噴飛亡 身分曝光竟是… - 社會 北宜驚見「渾圓雪白」美臀 男司機全拒絕超車！ - 社會 紀德艦男女士官兵激戰 女士官遭元配提告判賠淪加油工 - 社會 男童把7米蟒蛇當玩具 6年後…悲劇發生了 - 社會 白襯衫下面全空！長髮女IKEA野裸片網瘋傳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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