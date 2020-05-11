台中市大甲鎮瀾宮附近今上午11時許發生火警，現場一陣黑煙很嚇人，消防車及救護車抵達現場，附近民眾表示現場疑似攤販電線走火，附近商家林立引起恐慌。由於該攤販尚未營業，初步得知應無人傷亡，消防人員已撲滅火勢，發生確切原因待釐清中。

(中時 )