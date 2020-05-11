電子重掌兵符，台股站上11000點！台灣疫情獲得控制，資金從防疫概念股轉向電子股，加上美國科技股強勢攻高，帶動上週台股多頭攻勢再起，今天台股指數在蘋果概念股—穩懋(3105)、鴻海(2317)、台積電(2330)及臻鼎-KY(4958)領軍下跳空開高，中小型股因資金行情續燒活蹦亂跳，台積電(2330)及大立光(3008)雖然未見大漲，但力守紅盤，傳產權值股也緩步走高，搭配中小型股喊衝，近期利多頻傳的被動元件—安力-KY(5223)、奇偶(3356)、威潤(6465)、湧德(3689)、錸德(2349)、翔名(8091)、展匯科(6594)盤中股價強攻漲停板。

不過由於疫情趨緩，且寶齡(1760)傳利空，生技醫療類股遭逢賣壓，台康生技(6589)、寶齡、熱映(3373)等，以及富堡(8929)及申豐(6582)等近期熱門股逆勢跌停。在電子股登高一呼下，台股指數大漲逾100點，突破年線，站上11000點，截至10點55分為止，加權股價指數為11019.09點，上漲117.67點，成交量985.38億元；OTC指數為141.65點，上漲0.6點，成交量344.17億元。

今日上市各類股以觀光類股表現最佳，上漲2.62%，其次是其他電子類股及汽車類股，分別上漲2.21%及1.66%，表現較差者為橡膠類股、生醫類股及食品類股，橡膠類股下跌0.36%，生醫類股下跌0.17%、食品類股上漲0.18%；上櫃部分，表現最佳為網通類股，上漲1.59%，表現最差為化工類股，下跌1.28%。

就技術面來看，台灣疫情趨緩，振奮台股多頭信心，加上全球股市衝高，台股指數在上週連4漲，終場加權股價收盤指數為 10901.42點，累計一週下跌90.72點，跌幅為0.83%，但週K線收紅，週成交值9095.62億元，較前一週增加；上櫃指數收盤為141.05點，累計一週上漲3.35點，漲幅為2.43%，週K線收紅，為連續第7週收紅K線，週成交值2615.07億元，較前一週增加。今天台股在電子股領軍下開高走高，指數站上11000點；上週台股在週一受到中美關係緊張升高衝擊，且逼近11000點整數關卡，短多趁機獲利了結，指數回挫，但是多方氣勢不墜，指數跌破5日線就止穩，之後步步為營，指數連4天收紅，於5日線來回測試支撐，並重新挑戰年線，今天更大漲站上11000點，由於短期均線5、10、20日線續多頭排列，且成交量穩定放大，雖然11000點之上有半年線壓力不易一次突破，預估短線指數將在10900點到11200點間震盪整理。

分析師表示，520行情會不會成為今年度反彈的最高點，或是反彈波第一支腳的最高點呢?我們認為，近期全球股市及個股股價大多已充分反應個股基本面，即使仍有再漲的機會，但是上漲空間將會有限，甚至本週過後也有可能出現漲多大幅拉回；因此建議投資人本週見好就收，逢高降低持股，不要想要賺到最後一分一秒或是想要賣到最高點，不過，由於前一波跌得太深且因融資斷頭使得籌碼乾淨，且最近一兩個月全球政府全面撒錢救經濟及股市，加上美國年底有總統大選，即使全球股市漲多回檔再建構第二支腳，低點應該不會跌破前低，不會如同2000年及2008年520過後就走大空頭模式。

目前台股投資選股仍以未來趨勢有利的產業如食品、防疫及醫療、PC及伺服器、遠端視訊及5G網通、宅經濟、自動化、眼科等產業及相關個股為主，惟上述相關股價已大漲甚至創新高，即使仍有上漲機會，但是最好賺時點已過，追價的投資風險將會越來越高，尤其是防疫相關個股，隨著疫情逐漸緩和，即使今年上半年業績及獲利大好，下半年亦可能面臨需求大幅降低，且伴隨著同業的大幅擴產，下半年可能出現供給過剩的情況，業績及獲利將逐漸遞減，大漲過後的股價也終將會大幅修正，建議逢高減碼、見好就收。

隨著疫情趨緩，經濟活動開始回溫，國際油價從4月低點不到20美元/桶，陸續回升至30美元左右，石化產業開始聽到回溫跡象。台塑(1301)四寶展望後市，態度亦轉正向，認為第2季有機會落底甚至營運回升，相關個股可逢低佈局。

智原(3035)受惠於中國客戶的需求升高，除了40/28奈米製程的案子增加有助於NRE毛利率提升，智慧電錶、數據通訊等新產品也將採用40/28奈米，並預期今年下半年將進入量產，對2021年貢獻將持續放大。

(時報資訊)