前北農總經理吳音寧惹出不少爭議，因為她在市議會質詢時回答不了議員的問題，因此被譏為「250萬實習生」，最後在2018年底「被下台」，外界認為她是民進黨九合一大選大敗的「戰犯」，讓民進黨「搶了菜攤，丟了江山」。然而，有網友發文指出，2022民進黨應該積極遊說吳音寧參戰台北市，引發不少網友議論。

2018年九合一選舉民進黨大敗，就連最深綠的農業大縣市跟高雄市都丟了，外界評「搶了菜攤 丟了江山」，其中最具代表性的人物之一，就是前北農總經理吳音寧。2018年春節，北農果菜市場在短短幾天的連假中，連續兩次休市3天，導致菜價崩跌，時任北農總經理吳音寧卻完全神隱，事後出面卻說「12天來都坐鎮公司，只想著要如何把問題處理好」，引起軒然大波。2018年九合一大選民進黨慘敗，農委會主委林聰賢去年11月28日表態，直言吳音寧的階段性任務已經完成，形同宣告吳確定去職；據透露，政院和北巿府已達成讓吳走人的共識，但為避免把場面弄得太尷尬，曾建議吳音寧主動請辭，但遭吳拒絕，才讓林聰賢不得不把話挑明了說。

網友kuninaka在PTT發表「2022民進黨應該積極遊說吳音寧參戰台北市」一文，並指出，當年一堆人都在糟蹋她，選後更是不留情面直接把她開除，不只她爸很生氣，許多人也很生氣，「2022是不是該給他一個討回公道的機會了？」

對此，網友紛紛表示，「她被黑成這樣沒救了，既定印象就是那麼糟糕」、「2022台北市不是韓就是蔣，除非陳部長出來還有機會，其他人洗洗睡比較快」、「我是不建議啦，510不會玩政治操作」、「幽默」、「寧寧很棒耶 大概差姚姚一點」、「沒人了嗎？可憐」。

(中時電子報)