池男變裝躲避警方查緝。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

父親為黑道大哥，39歲被稱為「黑道太子爺」的池姓男子，2014年10月吸毒產生幻覺，竟闖入北市信義區國小挾持2名學童，後來又陸續涉及住宅竊盜案件，但因被鑑定患有思覺失調，判決無罪只需監護2年，本月7日池又潛入台北火車站前的百貨公司，偷走價值近500萬的金飾，10日遭警方逮捕，只花到剩下35萬，移送法辦後因犯行重大有逃亡之虞，遭到法院裁定羈押。

警方調查，池男疑因吸毒缺錢，7日清晨7時潛入新光三越站前站內，他偽裝成店內保全，將某專櫃內400多件，總重1.5公斤的金飾全數洗劫，池男離去後搭計程車先前往南港，跑到公寓頂樓變裝戴假髮，接著在基隆、汐止、南港、內湖、中山到處亂跑，企圖擾亂追查。

但警方循線調閱監視器，一一釐清池男的身分及動向，發現他後來藏身在中正區某飯店內，10日前往將他逮捕，但池已將大部分金飾變賣，身上僅剩35萬餘元。

池辯稱因欠積缺錢，經暗中觀查，發現百貨的金飾專櫃防護十分薄弱，這才擬定計程行竊，辯稱贓物變賣後都已拿去還錢，身上只剩這些，因供詞避重就輕，遭檢方申請羈押獲准。

池嫌的父親是黑道大哥，池從小也被稱做「黑道太子爺」，2014年10月時因吸毒產生幻覺，前往北市國小挾持學童，將1名小學生倒掛在4樓女兒牆外，2015年7月又闖入北市民宅，偷走被害女子的現金和相機。

池後來入獄，他的父親為讓他「好過一點」，涉嫌行賄綠島監獄前典獄長蘇清俊，事後此案遭檢調破獲，池姓大哥和兒子一起入獄。

池嫌陸續涉及多起闖空門及持毒案件，甚至連彩券行也偷過，前科累累不少案件還在審理中，不料這次又犯下500萬的金飾竊案，大膽手法再度震驚社會。

(中時 )