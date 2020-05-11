警方當場查扣電腦主機、筆記型電腦、平板電腦、手機、Wifi分享器、金融機構存摺及提款卡等證物。（盧金足攝）

詐騙集團在警方破門時，趁機破壞與幕後上線連絡的手機。（盧金足攝）

詐騙集團加裝防暴門還將地板鑽洞豎立鎖柱，增加攻堅困難度。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

警方有備而來，鎖定台中市三處社區大樓內同步突襲搜索，快速破門。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

詐騙集團因應網路穩定，除了電信公司的網路之外，還進化到加裝網路分享器，詐騙成員愈來愈精簡，但網路設備規模愈來愈大，仍難逃法網恢恢。（盧金足攝）

刑事局偵破徐姓嫌犯等10人假冒公安警察電信詐欺機房案，將詐騙集團成員移送法辦。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

防疫期間打擊詐欺無假期！刑事局中部打擊犯罪中心11日宣布偵破假冒大陸公安詐欺機房案，徐姓男子經營詐欺機房，為避免警方查緝採分離運作模式，將詐騙機手分開管理，加裝防暴門還將地板鑽洞豎立鎖柱，增加攻堅困難度，搶時間銷毀手機資訊，警方有備而來，鎖定台中市三處社區大樓內同步突襲搜索，快速破門，查獲徐嫌等10人到案，其中徐嫌還是夫妻檔涉案，警方還要繼續向上追查幕後詐騙首腦。

刑事警察局偵查第六大隊第二隊日前獲報得知綽號「黑A」的徐姓男子，在西屯區某社區租用大樓做為電信詐欺機房犯罪工作據點，以假冒大陸公安手法詐騙大陸地區民眾牟取不法獲利，隨即報請台中地檢署指揮偵辦，並與台中市警察局太平分局、警第六分局、桃園市警察局刑事警察大隊及南投縣警察局刑事警察大隊成立專案小組共同偵辦。

刑事警察局偵查第六大隊第二隊隊長徐名谷指出，獲報查出36歲徐姓男子，租用大樓做為電信詐欺機房，向大陸包括上海、北京等地民眾詐騙，誆稱有人假冒其名字申辦手機門號，不少大陸民眾受騙，經全面跟監蒐證後，證實徐嫌與妻子，及陳姓共犯在西屯區一帶總共租用3處社區大樓。

防疫期間，詐騙集團成員以防疫分流方式，除徐嫌在南投埔里落網，其他九人分散在三個大樓社區，警方攻堅入內，發現詐騙成員雖未戴口罩，室內有口罩與酒精等防疫資材。

此外，為防止警方攻堅快速，詐騙集團防範功力升級，詐騙集團在門鎖上加裝強化措施，除了加裝防暴門，再於磁磚地板上鑽洞，將門栓釘入地板上，警方出動維安特勤隊有備而來，早已準備破壞工具，快速破門逮住犯嫌。

警方研判，詐騙集團在爭取警方攻堅的時間，在破門時趁機破壞與幕後上線連絡的手機，當場即發現數支被砸毀的手機，目前警方正從中搶救了解詐騙集團的連繫資訊，此外，詐騙集團近來為因應網路穩定，除了電信公司的網路之外，還進化到加裝網路分享器，詐騙成員愈來愈精簡，但網路設備規模愈來愈大。

警方掌握電信詐欺機房地點，且蒐證發現該等電信詐欺機房仍在運作中，即針對該3處所，向法院聲請搜索票，於4月22日同步搜索3處詐欺機房，共查獲徐姓主嫌等10人，當場查扣電腦主機、筆記型電腦、平板電腦、手機、Wifi分享器、金融機構存摺及提款卡等證物。

中部打擊犯罪中心指出，徐姓犯嫌等共10人涉嫌刑法加重詐欺罪及組織犯罪防制條例等罪嫌疑重大，警方詢問後解送台中地方檢察署偵辦，除2名成員各以3萬、5萬交保，其餘徐姓主嫌等8人均由檢察官向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

徐名谷強調，目前雖在防疫期間，政府機關各部會忙於防疫作戰，但警方在打擊詐欺犯罪上絕無假期，詐欺犯罪時常致使善良百姓辛苦累積的身家財產遭剝奪，為保護民眾財產及國家社會法益，杜絕詐欺集團犯罪行為，打擊詐欺集團工作將持續嚴密進行。

(中時 )