羅志祥公開認愛大陸網紅周揚青，沒想到日前女方認了9年情斷，更以一封「毀滅分手信」，踢爆小豬慣性劈腿、該旗下女星愷樂有不正當男女關係等，在外界一片撻伐聲中，羅志祥與愷樂雙雙po文道歉，而周揚青雖說之後不再對此事有更多發言，然最近勸解女粉絲的感情問題時，從未談論被劈腿心情的她，脫口其實因為「最愛」所以痛苦，讓人心疼。

周揚青目前在微博使用一個公開帳號跟另一個私人帳號(小號)，小號的目的是來記錄分享私下的生活，以及跟鐵粉們互動，相當貼心，而「豬揚戀」分手後，周揚青仍維持更新小號，也有粉絲跟她吐露感情煩惱，而周揚青日前發文安慰為情所困的女孩們，感性表示粉絲們就是她的力量，很多人認為只是單純的聊天，但其實對她而言「你們都不知道，很多我最難過的時候，都是在這個小號你們陪著我聊天度過的」、「其實你們是在幫我分散注意力，在幫我走出痛苦」。

從周揚青過去在小號中的發文以及免對「揚豬戀」破局的反應，可以看出她多數都努力展現積極堅強的模樣，幾乎不從顯露軟弱，如今首度鬆口其實內心煎熬痛苦，被問到：「每一次都是最愛的一次？」，她不避諱直接回答：「是！」，等同認了羅志祥是最愛，只是9年換來背叛，然周揚青仍表示未來還會相信愛情，下一次也會盡全力去愛，「真的不後悔，因為我沒有遺憾」。

(中時電子報)