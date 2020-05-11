大陸國務院近日發佈《關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見》，明確採取預約、限流等方式，開放公園、旅遊景點、運動場所，圖書館、博物館、美術館等室內場館，以及影劇院、遊藝廳等密閉式娛樂休閒場所，可舉辦各類必要的會議、會展活動。渤海證券指出，大陸電影行業已經進入基本面和情緒的拐點區間。

渤海證券指出，一方面大陸電影板塊的2020年第一季業績整體下滑明顯，因此目前的股價表現已經完全體現出市場對行業的悲觀預期。而兩會即將召開＋國務院指導線下娛樂解禁的政策將使電影行業前期被嚴重壓抑的觀影需求得到逐步的釋放，行業第3季後的季度資料將會逐步出現改善跡象，同時使行業的估值中樞得到逐步修復。

此外從行業競爭格局來看，目前大陸國內財政稅收等政策支持的逐步發力將加速影院企業恢復正常現金流造血功能，疫情對影視行業形成較為明顯的整合機會，行業出清有望加速，龍頭的競爭優勢將進一步顯現。

(旺報 )