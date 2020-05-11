針對酒店舞廳開放與否，台北市長柯文哲主張解禁，但痛批中央不負責，衛福部長陳時中則解釋，中央已發布規範，交由地方決策，更自嘲不可能整天往酒店跑。北市副市長黃珊珊11日批評，中央給的規範是，要落實社交距離、梅花座、增設隔板，「飲酒跳舞是要怎社交距離？中央要我們每天派人盯場嗎？」坦言有困難，呼籲中央要就自己直接宣布開放。

黃珊珊說，希望中央要有統一的標準，中央訂了4原則，第一是室內保持1.5公尺、室外1公尺的社交距離，室內要採梅花座、增設隔板；第二、落實個人衛生防護，戴口罩、量體溫、入口場所提供洗手酒精；三、建立實名制，確實執行人流管制；第四是消防安全檢查、建築公安都要合格。這是中央交給地方的評估條件，由地方來決策。

「若中央評估酒店做得到，就直接宣布開放啊！」黃珊珊說，酒店舞廳能不能保持社交距離，沒人有把握，不知道中央是怎麼評估這條件，又到底要地方如何評估，這很難，且若沒做到有罰則嗎？還是中央希望地方派1個人整天盯著有沒有保持社交距離，強調這不是把問題丟給中央，是執行困難，希望中央給明確答案。

她指出，2個人跳舞要怎麼保持社交距離？飲酒作樂要怎麼架設隔板？執行上就是有困難，這是中央關閉的，要恢復必須告訴地方要如何執行，若做不到又不處罰，就沒必要，地方又會有沒監督好的責任，希望中央說清楚講明白；不過她比較重視一般市民生活，台北市民不會很在意酒店是否開放，比較在乎社區活動的進行，區民活動中心有的是封閉、有的開放時間不一樣，柯這周也會去議會做專案報告，檢討完後就盤點逐步開放。

柯稱若連續28天無確診病例，返台者又都能集中檢疫，酒店舞廳可解禁，黃則說， 集中檢疫跟酒店舞廳開放並無直接關係，但集中檢疫是北市的立場，邊境不可能永遠關閉，若開放的話，北市防疫旅館數量是足夠，美國等各國也採強制集中檢疫，北市希望檢疫者暫時跟家人分開，北市與中央都有補助，可止於境外，讓國內活動不受影響。

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(中時 )