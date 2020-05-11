因應新冠肺炎疫情對民眾生計的衝擊，政府擴大紓困方案適用對象，江未加入各種保險的民眾納入，今天立法院社會福利及衛生環境委員會開會時，衛福部次長何啟功指出這部分已受理62360件，核定738人，核定金額共1016萬元，而等到6月底申請期限截止後，會做所有資料勾稽，若有人重複領取不同的紓困方案的會追回款項。

此外因為本次擴大方案適用對象為沒有勞、軍、公、教、農保等各種保險的民眾，實際收入情況是否符合補助門檻難以查核，引發地方審理時的困難，為此行政院長蘇貞昌表示「中央審核，地方免責」，新北市便一口氣將9千多件案件送交中央，請中央確認，卻又被衛福部質疑，今天衛福部備詢時也提到，新北市是在上周五下午4點多才將資料送到衛福部，也沒有先用電話通知，何啟功指出，全國只有新北市與花蓮縣送件給中央，表示其他縣市都是先做初步審查，有疑義的再與中央聯繫。

(中時 )