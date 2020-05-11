疫苗是用細菌、病毒、腫瘤細胞等製成的可使人體及動物等，產生免疫的生物製劑，且要通過疫苗接種，才能使接受方獲得免疫力。而且，疫苗平時都要使用注射的方式，美國德州大學奧斯汀分校藥學教授瑪莉亞（Maria Croyle）日前宣布成功開發不需要注射的疫苗。

一般疫苗分成「不活化疫苗」、「類病毒疫苗」及「滅毒活疫苗」等，不論任何一種，都使用由生物提煉出來的原料，會受到紫外線及溫度的影響，時間一長，很有可能就失去效力，因此，保存疫苗就需要冷藏的設備，要維持設備就必須耗費不少的成本，在某些地區根本做不到。而且，為了接種疫苗，注射的方式及針頭的管理也很重要，不然很有可能會感染肝炎或愛滋等疾病。

瑪莉亞教授從2007年就持續開發中的疫苗，使用砂糖及鹽等天然成分製成薄膜，中間夾帶著疫苗，口服就能夠「接種」，成本較低，製造過程也比較簡單，同時也讓疫苗的價格下降，更別說保存也比較方便。在經過3年持續的檢測，發現疫苗內的病毒仍有95%的活動力，表示疫苗的療效並未打折。

瑪莉亞教授表示，在2004年時，光菲律賓1個月就有1800萬人接種疫苗，但卻有1950萬支針頭被廢棄。希望未來不用針的疫苗可以愈來愈普及，一併解決醫療費棄物的問題。

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(中時電子報)