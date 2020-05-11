高雄市長韓國瑜11日出席地政局第70期市地重劃區通車典禮。（林瑞益攝）

高雄市長韓國瑜11日出席地政局第70期市地重劃區通車典禮，他致詞時表示，高雄市政府要當所有企業的加速器，不會當企業發展的絆腳石，他向大家保證，請大家一起為高雄市努力，讓高雄發光發熱。此外，對於罷韓危機，高雄市政府新聞局長鄭照新說，市府的態度是一貫的，就是市政優先、防疫第一。

韓國瑜說，2014年時前鎮區一心一路是氣爆的重災區，感謝中石化公司配合市府重建政策，開放廠區土地闢建休息廣場，並支持市府公辦重劃政策，在都市計畫變更完成後，由地政局接手辦理第70期重劃區工程。

他指出，此計畫變更將原先中石化廠區調整為「特定經貿核心專用區」，不僅肩負了社區及多功能經貿園區結合的任務，更縫合了住宅區與工業區都市發展歷史間的隔閡，扭轉地方與工廠相鄰的命運。

此外，有媒體關心罷韓投票正在醞釀，媒體出爐了一份民調，指有過半的民眾會去投票，高雄市政府新聞局長鄭照新說，市府的態度是一貫的，就是市政優先、防疫第一；近來有許多紓困措施，韓市長上午也有提到，市民很焦慮，要如何讓中央的紓困政策確實落實到基層，這才是市府重視的。

至於國民黨中央已經成立反罷韓小組，因應危機，鄭照新表示，這是政治上的揣測，黨中央也沒有證實，市府沒有參與，不作評論。至於有主席或祕書長等人到高雄，這是關心高雄的建設與發展，包含交通考察等，希望用正面的態度來爭取資源，幫助高雄發展，這是健康的心態，不要用政治的陰謀論去看待。

(中時 )