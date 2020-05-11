高雄漢神巨蛋10日人潮回流3成，但業者說，仍比不上昔日盛況，消費者需要多點時間及信心。（柯宗緯攝）

高雄漢神巨蛋10日人潮回流3成，但業者說，仍比不上昔日盛況，消費者需要多點時間及信心。（柯宗緯攝）

悶壞了，民眾紛紛「出籠」放風！新冠肺炎疫情好不容易趨緩，民眾較放心出門，又恰逢母親節，高雄假日百貨、飯店人氣回溫，業者忙著「補業績」，漢神巨蛋人流多出3成，夢時代約2成，漢來飯店旗下餐廳幾乎客滿，網美景點棧貳庫也湧現人潮。

漢神巨蛋昨天停車場大爆滿，4000個機車停車位、1500個汽車停車位，幾乎隨時停滿，一位難求。記者觀察用餐時間餐廳、美食街擠到爆，鼎泰豐晚間則需候位2小時。

漢神發言人袁永慧透露，先前因爆發磐石艦隊事件而停業兩天，4月22日重新營業後的來館人數，創下近年新低紀錄。昨人潮相較疫情低靡時，回流約3成，主力為餐飲、美妝等業種。

袁永慧表示，目前人潮相較未爆發疫情前，還沒全部回來，消費者需要再多點時間及信心，因此漢神巨蛋5月28日將做「點數爆棚，回饋爆棚」促銷，並推出滿千送百活動，漢神本館同天則送近萬份百元餐飲抵用券，希望能補救先前流失的業績。

南高雄的夢時代購物中心主要以家庭客群為主，昨也吸引不少全家總動員逛賣場，專櫃人員透露，往年母親節檔期狀況好，今年受到疫情衝擊，業績與去年同期相比下滑，但這幾天人潮回流約2成，美妝類、3C家用品則呈現正向成長。

高雄漢來飯店旗下海港餐廳、名人坊、牛排館，10日中午全爆滿，晚間也有8成滿。漢來美食副總吳若寧直說，主要是連日來0確診及慶祝母親節，出現睽違3個月來的人潮，生意恢復大概8成，如果一直保持0確診，樂見即將到來的端午節連假及暑假，應該會有好成績。

(中時 )