行政院擴大實施的萬元現金紓困案，北市民政局長藍世聰 11日表示，目前已收5444個申請，市府正快速審核，已發下去69萬元。副市長黃珊珊則說，市長柯文哲的態度是盡量協助申請人，雖然很多人難舉證工作證明，但北市一連線財稅資料即可查到，北市會比較主動調查，符合資格就發前，有爭議的再交給中央。

(中時 )