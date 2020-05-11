北市紓困收5444件 已撥69萬元 11:492020/05/11 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市民政局長藍世聰。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院擴大實施的萬元現金紓困案，北市民政局長藍世聰 11日表示，目前已收5444個申請，市府正快速審核，已發下去69萬元。副市長黃珊珊則說，市長柯文哲的態度是盡量協助申請人，雖然很多人難舉證工作證明，但北市一連線財稅資料即可查到，北市會比較主動調查，符合資格就發前，有爭議的再交給中央。 (中時 ) #北市 #證明 #連線 #財稅資料 #工作 也許您會感興趣 推薦閱讀 萬元紓困簡化流程 04:102020/05/07 財經要聞 新聞透視》政府不接地氣 紓困荒腔走板 04:102020/05/07 政治要聞 拿不出雇主證明 單親媽急哭 04:102020/05/07 地方新聞 《經濟》龔明鑫：紓困對象擴大 申請證明簡化 08:012020/05/07 財經 紓困查調資料 綠委：要考慮法律授權 15:302020/05/07 財經 竟南宮捐30萬防疫基金 市府致贈「孚佑四方」匾額 20:472020/05/08 生活 侯友宜紓困送9千件喊免責 柯P：擺明故意逆時中 10:562020/05/10 政治 美國科技公司允許員工在家辦公直至年底 22:462020/05/10 財經 臉書、谷歌員工居家辦公 延至年底 04:102020/05/11 財經要聞 柯P直指衛福部交辦！重罰水神 中央扯謊北市打臉 04:102020/05/11 生活新聞 生活熱門新聞 胖老爹炸雞退燒了？現況曝光：令人超意外 - 生活 好市多結帳2瓶牛奶 身後大媽「吐一句」...他越想越不對勁 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 台中這間滷肉飯老闆娘穿超「兇」 網直呼：真香！ - 生活 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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