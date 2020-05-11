股東會旺季即將來臨，但今年肺炎疫情讓投資人擔心染疫風險，並因未能參加股東會喪失投票權益。三竹(8284)表示，已經與台灣集中保管結算所合作，在券商的交易APP建置「電子投票」專區，經過多番測試，47家合作券商今年全數上線，投資人以原有憑證即可投票，省時、省力並確保社交距離。

集保結算所統計近三年股東會親自出席狀況，出席百人以下的公司從106年的1793家次，108年躍升至1879家次，顯然許多股東仍選擇親自與會，除深入了解公司經營現況與市場動能，最重要的就是投票表決公司的營運事項。

然而，今年因肺炎疫情，人群聚集的地方可能成為防疫破口，集保結算所日前已宣布，股東未佩戴口罩，或連續兩次量測額溫37.5度、耳溫38度，就禁止進入會場，投資人在避免染病風險及落實股東權益之間舉棋不定。

集保結算所10年前建置「股票e票通」電子投票平台，初期使用率不高，三竹表示，隨著智慧型手機興起，集保結算所找上三竹合作，3年前開發完成行動版電子投票系統，經過多番測試，吸引券商陸續採用，三竹現有合作的47家券商今年終於全數開拓「電子投票」專區，方便投資人在交易APP遠距投票。

根據統計，行動版電子投票功能在交易APP上線後，電子投票筆數從106年的223萬筆，108年已高達737萬筆，便利性深獲投資人青睞；三竹認為，今年因為肺炎疫情，且合作券商全數開放電子投票，預料遠距投票筆數將再度攀升。

三竹指出，投資人只要打開券商的交易APP，就能看到「電子投票」的圖示，進入後點選「開始投票」並同意相關條款，再輸入證券代號或公司簡稱，系統自動列出待表決事項，即可投票。投資人使用券商的交易APP進行電子投票，不僅無須親自到場，因已記錄憑證，不用耗時輸入任何基本資料，隨時輕鬆點選並完成投票。

(時報資訊)