國際廢鋼原料價格重現漲勢，鋼筋大廠豐興(2015)今日開出盤價大致為平盤，廢鋼、鋼筋均為連續第二周以平盤開出，至於型鋼產品基價為平盤，但MQ產品附價調降800元。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼每公噸上漲7美元至230美元；美國貨櫃廢鋼報價上漲8美元至每噸223美元。澳洲鐵礦砂由每噸83.95元上漲至88.45美元。

國際廢鋼原料價格重啟漲勢，但國內廢鋼經先前漲多後目前呈現整理的格局；豐興今日開出盤價為全面平盤，其中，廢鋼收購價再度開平盤，鋼筋及型鋼產品價格仍為平盤，但型鋼的MQ產品補跌，附價調降每公噸800元。

國際廢鋼原料價格近期回升，但國內鋼筋市場買氣平緩，本周豐興除了廢鋼收購價持平，鋼筋價格也再度以平盤開出。本周廢鋼持平於每公噸收購牌價為7000元；鋼筋每公噸牌價仍為1.46萬元，型鋼每公噸牌價維持1.96萬元。

(時報資訊)