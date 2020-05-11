新冠快篩試劑未獲准，寶齡富錦(1760)、台康生技(6589)鎖在跌停板，防疫概念股人氣盡失，亞諾法(4133)、實驗鼠業者樂斯科(6662)、疫苗題材的高端疫苗(6547)盤中都一度跌停板，上櫃生醫指數跌幅逾1%，上市生醫指數也壓低，成為盤面上疲軟的族群。

寶齡富錦因新冠快篩試劑未獲准，今日開盤跳空在跌停板132元，失守5日線，至11:00，賣單逾2000張等著要賣；台康生技新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑專案製造許可申請，TFDA回函不予核准，今日跳空開低，盤中殺至跌板42.15元，回測月線支撐，至11點，賣單有2600餘張苦著臉等賣。

寶齡於向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑特定醫療器材專案製造許可，依TFDA來函主旨，此申請案件因資料不齊，不予核准。寶齡說，將依TFDA來函說明段中指示，準備相關文件再行送件。

(時報資訊)