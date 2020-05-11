美國上週公布非農就業數據雖達大蕭條以來的低點，4月失業率飆升至14.7%，但低於市場更糟的預期。另美國三個重要製造業州也準備企業恢復工作。南韓10日感染人數反彈大增，11日也新報35例確診。

周一南韓KOSPI指數開盤前15分鐘即上漲13.13點，盤中小漲2.7點或0.14%，為1948.5點。外資在主板淨買332億韓元。南韓分析師表示，此次股價是追隨美股對失業數據產生波動的上漲趨勢。韓元走強來到一美元兌1215.9韓元。

(時報資訊)