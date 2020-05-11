《韓股》跟隨美股上升 韓股盤中小漲 11:422020/05/11 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國上週公布非農就業數據雖達大蕭條以來的低點，4月失業率飆升至14.7%，但低於市場更糟的預期。另美國三個重要製造業州也準備企業恢復工作。南韓10日感染人數反彈大增，11日也新報35例確診。 周一南韓KOSPI指數開盤前15分鐘即上漲13.13點，盤中小漲2.7點或0.14%，為1948.5點。外資在主板淨買332億韓元。南韓分析師表示，此次股價是追隨美股對失業數據產生波動的上漲趨勢。韓元走強來到一美元兌1215.9韓元。 (時報資訊) #南韓 #韓股 #盤中 #小漲 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國航空業 每月燒錢逾百億美元 04:102020/05/07 全球財經 日韓交惡 連防疫支援都不屑 04:102020/05/07 國際大事 《韓股》韓股今日先跌後漲 12:162020/05/07 財經 《韓股》歐美經濟差、陸出口意外好 韓股收平 16:482020/05/07 財經 脫鉤陸喊爽的 斷掉等於自殺 04:102020/05/08 話題觀察 中美開戰倒數？陸專家斥胡說八道 04:102020/05/08 話題觀察 誰是刺殺林肯真凶？竟是各國銀行家布局 08:022020/05/08 歷史 《韓股》南韓KOSPI指數盤中上升1.36％ 11:592020/05/08 財經 《韓股》美中緊張緩解 韓股收漲0.89％ 16:482020/05/08 財經 為何美國地位屹立不搖？學者揭密 08:302020/05/11 時事 財經熱門新聞 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 華為財務職位砍千人 任正非氣炸：不知誰幹的 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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