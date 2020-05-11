華為創辦人任正非近日在華為心聲社區上表達對幾年前PFC（項目財務經理崗位）突然裁員1100人的不滿，更痛批「這種領導鼠目寸光」。

任正非在華為心聲社區貼出一份名為「任總在平台協調會上關於代表處CFO定位的講話」的總裁辦文件，這份文件的發佈時間為4月28日。

任正非指出，華為招聘大量優秀員工，加入項目財務（PFC，Project Financial Contoller）的工作，是為了培養未來的接班人，PFC最多曾達1700人，其中有大量外國名校畢業的博士、碩士，但後來PFC卻大量流失，「突然幾年前一陣寒風吹，不知誰裁掉了1100人，讓我生氣不已。不知是誰幹了這事，心聲上也不檢討，這種領導鼠目寸光。」

任正非說，PFC如果做得好，1~2年後可以開始做大項目CFO或小項目CEO，真正弄懂基層的具體工作，未來升至機關，才不至於是「空軍司令」。他認為，優秀的人才會慢慢走上管理崗位，基層CFO將來可以接替機關一些重要崗位的工作。

(中時電子報)