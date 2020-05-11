澎湃新聞11日從知情人士獲悉，紫光展銳新一輪融資和股權重組已經完成，總融資額50億元（人民幣，下同）。未來，紫光展銳的上市主體，將由原本北京紫光展銳科技有限公司，改為上海紫光展銳上海科技有限公司，註冊地從北京遷回上海；而紫光展銳也是大陸國家集成電路產業投資基金二期首個投資項目。

據了解，上海紫光展銳科技有限公司新一輪融資分別由國家集成電路產業投資基金二期，資金約22.5億元、上海集成電路產業投資基金，資金約22.5億、諸暨聞名泉盈投資管理合夥企業，資金5億元3家機構來完成，共計50億元，資金已經到帳；此外，上海國盛和三峽資本在這輪股權重組中也變成了紫光展銳的股東。

去年5月，紫光展銳宣布已啟動科創板上市準備工作，並計畫在2019年完成PreIPO輪融資和整體改制工作，預計將在2020年正式申報科創板上市資料。

據了解，紫光展銳內部股權激勵已展開，部分員工已簽署股權激勵協議。紫光展銳2018年度實現營收73.03億元，淨利潤2.55億元，總資產384.49億元，其中，所有者權益為217.83億元。

展銳是大陸2家手機晶片平台公司之一，擁有2G、3G、4G、5G的完整手機晶片技術。該公司目前擁有4500餘名員工，其中，90％以上是研發人員。

(旺報 )