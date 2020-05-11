《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（11）日的國際新聞重點。

【1】大蕭條重演！美財長：美失業率恐達25％

新冠肺炎疫情讓美國經濟重摔，4月失業率飆升至14.7%，不過最慘的情況還沒結束，美國財政部長梅努欽10日表示，未來失業率有可能達到大蕭條年代的25%。

【2】英女王無限期停止公開活動 白金漢宮27年來首度關閉

英國新冠肺炎疫情嚴重，連英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的公務行程也受到影響，英媒報導，女王將無限期居留溫莎城堡、暫停公開活動，今年夏天白金漢宮也暫停對外開放。

【3】南早︰攻台民族主義高張 陸寧可慢慢來

社群網站上不斷有人大聲疾呼，力促北京趁世界忙著應付新冠肺炎危機時，對台發動攻擊，但觀察家說，當局不想要倉促行事。

【4】英相強生宣布有條件解禁 令不出英格蘭

英國首相強生（Boris Johnson）10日發表全國演說，宣布「有條件」解禁方案，無法在家工作民眾，可以開始恢復上班，但盡可能不搭大眾運輸工具；同時，13日起，民眾可不受限外出運動。強生宣布的新方案，蘇格蘭和威爾斯等地方政府不買單，因此強生今天宣布的新方案號稱僅適用「英格蘭」地區。

【5】打臉美媒！美副總統彭斯不會自主隔離 明赴白宮上班

美國副總統彭斯的發言人米勒確診新冠肺炎後，美媒10日引述消息人士指出，彭斯已開始自主隔離，不過消息一出，彭斯的一名發言人就發布聲明，澄清彭斯並沒有在進行隔離，而且他的病毒檢測結果呈現陰性，他將繼續遵守白宮醫療團隊的指示，周一也會繼續到白宮上班。

(中時電子報)