現今演藝圈有不少亮眼的星二代，而兩代合體主持一直都是一大亮點，這次綜藝天王胡瓜與女兒小禎終於破天荒攜手合作，5月11日起於中天綜合台36頻道，每週一至週五晚間11-12點，主持全新大型兼具娛樂與深度的節目《地球人請回答》，兩人與生俱來的幽默及絕好默契，將會碰撞出哪些有趣的火花呢？

《地球人請回答》以廣播劇或現場短劇形式呈現，每集邀請12星座2男2女的素人及2位藝人來賓，以不同性別、個性來一同探討生活中不同角度的各種議題，並結合大數據分析及現場民調，呈現大眾最真實的想法。胡瓜表示，終於能夠和女兒小禎一起主持，算是完成他一個心願，並感謝製作單位能夠有這樣的機會可以和女兒有如此親密的相處，讓他在晚年得到這種經驗非常開心！

女兒小禎多年主持的表現，身為愛她的爸爸一直都看在眼裡，並給予正面的肯定。胡瓜表示，主持沒有什麼技巧，唯有「真誠」才是最重要的，他認為小禎是個非常真誠、不做作的人，希望在節目中兩人能擦出火花，為觀眾帶來一些歡笑。其實，這一次父女的搭檔主持是初體驗，兩人坦言非常興奮又期待，並表示不擔心彼此會吐槽過頭，畢竟適當的吐槽是節目中的笑點之一，有沒有效果才是他們看重的。

節目《地球人請回答》以大數據分析結合民調可謂首創，而這次胡瓜接下節目被外界解讀成「傳承」，但他更在意與節目來賓之間的互動，並以學習新知的態度想要在年輕人身上獲取新事物、了解現今年輕人的想法，與此同時也將自己多年的經驗分享給他們，達到不同世代可以相互切磋的健康互動。

現代人生活苦悶，再加上新冠肺炎疫情當前，民眾在家看電視的時間不斷攀升，胡瓜認為這種有資訊性、娛樂性的節目可以讓民眾達到放鬆、紓壓的效果，期許自己與小禎的表現可以為大家帶來歡樂！吃完晚餐、忙完家事、哄完小孩睡覺，想要給自己好好放鬆的一小時嗎？那就絕對不要錯過 5月11日起於中天綜合台36頻道，每週一至週五晚間11-12點播出的《地球人請回答》，主持風格活潑又搞笑的母女檔互動，包準讓你笑開懷。

(中時電子報)