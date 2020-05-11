泰國一名父親給6歲兒子，買了1隻蟒蛇當寵物，孩童與巨蛇也相安無事相處6年，可是，最後還是發生悲劇了，該名父親某日返家看到蟒蛇的肚子股股的，當下心中湧起不祥的想法，直覺兒子被「吞下肚」，立即衝到廚房拿一把菜刀，把蟒蛇的肚子剖開，但看到下一幕就秒後悔了。

據泰國外媒報道，這位父親買了1隻7公尺長、體重約260公斤的大蟒蛇，送給6歲兒子當寵物，結果小男孩與蟒蛇天天一起玩、一起睡覺，一起洗澡，感情相當好。

男子剖開蟒蛇的肚子後，發現吃的是小豬，不是自己的小孩。（圖／翻攝自網路）

可是，男童父親有天回家看到兒子不在家，蟒蛇卻躺在地上一動也不動，肚子還明顯股股的， 一看就知道才剛吃了東西，瞬間直覺不妙，便火速跑到廚房拿了1把菜刀，剖開蟒蛇的肚子，但當他看到蟒蛇吃的東西時，卻後悔莫及。

原來蟒蛇吃的不是自己的兒子，而是家裡養的1頭豬，兒子當時是跟同學出去玩不在家，等他回家看到蟒蛇被「誤殺」，哭的好傷心。

(中時電子報)