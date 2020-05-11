新冠肺炎疫情於全球持續蔓延，北市府為照顧北市的海外留學生，已積極籌備3000份關懷包，提供給北市尚未歸國的海外留學生家屬申請，關懷包內容物包含口罩14片、口罩套1片、布口罩2片、環保餐具吸管組1個、影音平台序號卡1張、電子雜誌序號卡1張、電子書序號卡1張等防疫關懷物資，讓海外留學生可安心做好防疫。

民政局長藍世聰表示，11日起至31日止，北市各區公所於平日周一到周五早上8時30分至下午5時30分，開始受理海外留學生關懷包申請，每位留學生限領1份，限額3000份。

藍世聰說，需由尚未歸國且具學籍、設籍於北市的海外留學生家屬，其父母、配偶或法定代理人作為申請人，備妥身分證正本、就學證明（學生證、在學證明）、申請書，至臨櫃或透過電子郵件向區公所申請，經審核資格無誤後，即依留學生人數現場或預約發放關懷包。

副市長黃珊珊表示，目前海外疫情仍處於高峰期，市長柯文哲了解獨自離家、遠赴海外求學的留學生生活的艱辛，所以盡棉薄之力，希望透過關懷包傳遞家鄉台灣的溫暖與關心，透過這些實用單品，讓留學生能放鬆身心，保護自己，一起攜手抗疫。

(中時 )