◎女列車長貼文開工作玩笑 慘遭記過調職

有關台鐵趙姓女列車長在私人IG不當貼文，遭民眾截圖投訴。台鐵局今日表示，儘管趙女聲稱是開玩笑，但PO文確實不妥，已要求趙女把文章撤除，同時記過懲處、調離現職並再加強教育訓練與輔導。

◎紓困申請案送衛福部引爭議 民眾黨：請蘇別卸責

台灣民眾黨發言人楊寶楨今日發布聲明表示，有關酒店、舞廳復業，既然當初是由中央發布禁令，理應由中央同步宣布解禁。此外，上週新北市紓困申請案送衛福部引發爭議，既然行政院長蘇貞昌都說「中央審核，地方免責」，代表中央應主動制定規則，不該把球丟給地方。

◎北市場館18日有原則逐步解封 校園仍不開放

我國新冠肺炎疫情逐漸趨緩，北市副市長黃珊珊11日宣布，北市的活動中心、文化中心小型場館、公有會館、老人據點課程等場館，要嚴守3原則，需控制在50人以下、採實名制、不聚餐，18日起即可開放，一般親子館等其他場館會再逐步開放，至於校園仍維持到暑假7月14日才開放給一般民眾。

◎今年參與WHA？吳釗燮坦言很困難 未收到邀請函

有關我與巴拉圭邦交，外交部長吳釗燮在立法院表示，巴國是民主國家，有不同聲音是正常的事，兩國間沒有所謂外交危機。至於歐洲邦交據點凡蒂崗的問題，他則說，「我不認為是危險」。另吳釗燮在答覆民進黨立委蔡適應質詢時指出，目前我海地在換新大使，作業當中；巴拉圭也會更換大使。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)