提起麥可喬丹的影集《最後一舞》(The Last Dance)，就不能不提1995年軍容壯盛的魔術隊。當年剛滿23歲的俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)與「一分錢」哈達威 (Anfernee Hardaway)、格蘭特(Horace Grant)聯手在東區準決賽淘汰了公牛。

最近接受For The Win訪問時，歐尼爾說他正在看《最後一舞》，他跟孩子說他當年也在那裡，「喬丹回來然後我們打敗他闖進決賽，接著他們又締造3連霸。」

魔術4勝2負淘汰了公牛，歐尼爾認為是公牛中鋒隆利(Luc Longley)太弱。「那一年我們正好是可以完美對應他們的球隊，每個位置都互相抗衡，除了我的位置。」隆利6戰場均5.3分、2.7籃板。歐尼爾24.3分、13.2籃板。

公牛3連霸的鐵三角之一，大前鋒格蘭特當時已轉到魔術隊。魔術控衛哈達威該季只是二年級生就入選聯盟第一隊，歐尼爾則是第二隊，格蘭特防守第二隊，先發五人平均得分都達兩位數。公牛仍只有喬丹和皮朋撐場，救不回被毆尼爾打爆的禁區。

不過歐尼爾覺得這沒什麼可吹噓的，畢竟公牛下一季找來籃板王羅德曼(Dennis Rodman, 年度第三隊, 防守第一隊)，魔術隊就被剃光頭了。

歐尼爾建議現在的青少年也該看看這個影集，「很多孩子只看過片段，他們即使會買喬丹鞋也沒真正明白喬丹有多偉大。所以我覺得孩子們看了影集會很驚訝，不知道喬丹當年居然有這麼厲害。」

(中時電子報)