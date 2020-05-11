不少人著迷於古裝劇，對於劇中人物的服飾也為之讚嘆，顯然，大部分人對於古代人服裝的印象都是來自於劇照；事實上，古代人的穿著確實有很多值得探究之處，尤其像是清朝的官服，不論是頂戴（也就是官帽）上的珠子還是官服上的圖騰，都別具意義。大家都知道，清朝人的頂戴有如盆子，上面鑲有珠寶和孔雀羽毛，那頂戴上的珠寶到底多珍貴，這恐怕是現代人難以想像的。

以清朝來說，官員等級有九品到一品，一品官員的頂戴都是紅寶石，相當少見的，被視為吉祥之物；二品官是用珊瑚做成的是有機寶石，珊瑚本身的顏色是白色，但是寶石級別的珊瑚則為紅色、粉色，珍貴程度僅次於紅寶石，且與佛教有密切的關係。

三品官員是用藍寶石，是寶石級別的剛玉，有趣的是，除了紅色寶石之外，其餘顏色的寶石都被稱為藍寶石；四品官員則是配青金石，是比較古老的玉石，是不透明的，為自古以來進口的傳統玉料；五品官員佩戴的是水晶，比較的堅硬；六品官員是硨磲，也是有機寶石，同時，也是貝類的一種；至於七品、八品、九品都是金頂，七品的是素金頂，八品和九品都是鏤花素金頂。

一品和二品的寶石都是紅色的，三品和四品則為藍色，五品六品趨向於白色，剩下的三品趨於金色。根據頂珠就可以區別不同的官員，在之前一個紅色的頂珠，拍賣的價格為十萬元，也是相當的值錢。

(旺報 )