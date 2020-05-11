受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，自 2 月初起就陸續有大型展覽、科技公司舉辦的獨立發表會陸續受到影響而延後或取消。原本預計在 6 月初舉辦的台北國際電腦展(COMPUTEX 2020)，在 3 月中旬已經宣布延後到 9 月下旬。日前有關注產業鏈的媒體指出，英特爾(Intel)在內的三家重量級晶片廠都可能退出本屆 COMPUTEX，若成真恐讓本屆 COMPUTEX 失去諸多亮點。

《電子時報》(Digitimes)報導指出，英特爾(Intel)、超微(AMD)、輝達(NVIDIA)傳出將不會參加 COMPUTEX 2020，讓本屆展會星光黯淡。不僅如此，可能帶動主機板廠商、顯示卡廠商也都接連退出。

據了解，華碩(ASUS)目前仍舊依循參與 COMPUTEX 的規劃，但是技嘉(Gigabyte Technology)、微星(MSI)、精英電腦(ECS)、憾訊科技(TUL)、承啟科技(Chaintech)都將退出本屆展會。不過，英特爾、AMD 以及輝達並沒有回應是否將退出 COMPUTEX 2020。

市場傳出這三家重量級廠商退出 COMPUTEX 的原因，很可能是與原本廠商預計的發表時間有衝突所致。英特爾預計今年發表 Tiger Lake 第 11 代酷睿(Core)處理器，但官方表示目前預計在年中發表，換句話說時間已延後的 COMPUTEX 將錯過它。而 AMD 第四代 Razer 處理器、還有 NVIDIA RTX 30 系列則預計在 9~10 月間發表，如果不選在 COPUTEX 亮相，那就代表這兩家公司可能傾向主辦獨立發表會。

COMPUTEX 主辦單位外貿協會以及台北市電腦公會目前仍舊維持 COMPUTEX 2020 產會延期舉辦的立場，但是會不會像 MWC 一樣，因為廠商接連退出而挺不住壓力，可能是 COMPUTEX 接下來一段時間內必須面對的挑戰。

(科技)