國際數據公司（IDC）11日發布「人工智慧基礎架構市場（2019下半年）跟蹤」報告顯示，2019年人工智慧基礎架構市場規模達到20.9億美元，年增長58.7％。其中GPU服務器佔據96.1％的市占率。IDC預測，到2024年中國GPU服務器市場規模將達到64億美元。

從廠商角度看，浪潮、華為和曙光依然穩居前三位，佔據了74％以上的市市占率。

從行業角度看，互聯網依然為主要採購行業，佔有近50％的市市占率，並且最終用戶也不僅僅局限於BAT這類大型互聯網公司；服務和政府行業次之，分別佔有18.4％和16.9％市佔率。其中服務、教育、金融和製造四個行業在2019年中出現了大幅度上漲。

從服務器配置的角度看，可搭載8片加速卡的服務器更為主流，佔有40％以上的市市占率；2路服務器依然是最終用戶的首選，佔有近80％的市市占率。

從工作負載角度看，用於推理的服務器在2019年佔有40％以上的市市占率。IDC預測，到2021年，用於推理的服務器將超過用於訓練的服務器，達到51.3％的市場佔比。

DC中國AI基礎架構市場分析師杜昀龍認為，2019年由於中美貿易戰的影響，給AI基礎架構市場的發展帶來了一定的影響，與此同時，也推動了一些國產晶片和服務器廠商的發展。

目前GPU加速服務器依然佔據主導地位，但是FPGA和ASIC加速技術也開始在政府、教育等行業開始有所應用。另外由於新冠疫情的影響，讓很多傳統行業更深刻的認識到人工智慧、物聯網、5G等技術的重要性，促使各企業加大對於IT基礎架構的投資，這將給各廠商帶來更多的發展機會：構建完整的生態和解決方案將有助於在市場競爭中脫穎而出。

(工商 )