新唐（4919）國內第一次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，該公司辦理競價拍賣數18,000張，得標總數量為5,361張，未達此次競價拍賣數量剩餘12,639張部分，由承銷團依承銷比例認購。

證交所表示，此次新唐國內第一次無擔保轉換公司債，承銷競價拍賣數18,000張，參與投標之投標單筆數計545筆，合格標單共473筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已今（11）日經由公開方式完成電腦開標作業，得標總數量為5,361張。

證交所說明，未達此次競價拍賣數量之剩餘部分，將依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，由承銷團依承銷比例認購。

開標結果最低得標價格100元，最高得標價格110元，得標加權平均價格100.91元。另依相關規定，新唐國內第一次無擔保轉換公司債公開承銷價格為100元。

(工商 )