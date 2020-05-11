投資型保單將成為下一個金融風暴？立委陳椒華11日在財委會中質詢，認為特許的保險公司發行投資型保單目的是為了降低保戶風險還是增加保戶風險，並提出質疑說投資型保單將成為下一個金融風暴。金管會主委顧立雄高分貝表示，投資型保單是一個商品，不會當然成為金融風暴，「不能說看到『投資型保單』五個字就說會形成金融風暴。」重點在有沒有做好保戶KYC、KYP。

顧立雄指出，投資型保單要看它連結的商品，因為連結商品那麼多，重點是有沒有做好認識客戶KYC、了解商品KYP，這也是金管會的監理重點，投資型保單是一部份保費做保障、一部份投資。

陳椒華進一步質詢，現在投資型保單盈虧如何？很多買保單的人不知自己都是虧損的。

顧立雄指出，所有投資商品都沒有保障會盈餘，若有保障獲利反而是違反規定，所以要投資人做好風險管理。

顧立雄表示，投資型保單類型相當多，有連結債券基金、股票基金的，不過，各種金融商品都訂有招攬辦法，金管會對於不當招攬都有在監理。

(工商 )