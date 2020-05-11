廣華-KY（1338）自結4月合併營收3.79億元、年減37.67％、月增0.56％，累計前四月合併營收14.38億元，年減37.86％。廣華指出，大陸車廠客戶4月營運明顯恢復，中和外銷因歐美地區停工的營收減少幅度，讓4月營收較上月成長。

根據大陸中國乘聯會公布4月乘用車市場零售表現較3月的年減率幅度明顯縮小，加上日系三大車廠4月在中國新車銷量表現也較上月回暖，可見在政府祭出多項購車補貼政策、品牌車廠推出促銷活動刺激下，已逐見大陸新車市場疫情後有增溫的現象。

廣華對第二季仍持審慎樂觀看法。雖因歐美地區因應防疫措施停工，短期影響廣華北美及墨西哥出貨表現，但目前主要客戶已計畫於5月18日復工，將有助營運良好回升；再者，廣華目前最主要生產基地東莞廠稼動率已達八成以上的水準，同時公司仍致力於藉由持續進行產線自動化、強化產品研發設計、環保化與材料自主、優化產品與客戶結構等策略之下，以期搶攻新車需求復甦的市場商機，對未來營運帶來正面挹注。

(工商 )