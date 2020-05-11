特殊學名藥廠美時(1795)受惠戒癮、癌症用藥外銷熱度活絡拉抬，4月自結營收近8億元，達7.9億元，月增14.5％，年成長34％，創今年新高。此外，醫美保養品牌達爾膚(6523)則因大陸轉投資不入合併報表及疫情影響，4月營收3,478 萬元，年減61％；前4月營收2.18億元、年減37％。

美時表示，戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone舌下含片客戶之美國市場份額不斷成長、拉貨狀況亦穩定增加，而癌症用藥之外銷出貨持續暢旺，使得整體外銷市場業務表現強勁；亞太區域業務亦因疫情減緩逐漸回溫，營運蓄勢推進。

美時受惠政府政策及藥廠陸續退出市場，戒毒癮用藥在美市占率已提升至25％，預期今年全年出貨量將超過去年；抗血癌用藥預期7月可望取得美食品藥物管理局（FDA）核准，今年有機會上市銷售。今年布局重點將拉回亞太區，除韓國、台灣市場外，未來在泰國、新加坡及越南都會有新的團隊及據點。

達爾膚指出，4月營衰退主要除了大陸轉投資公司不再併入合併報表外，新冠肺炎疫情削弱消費者購物力道、衝擊來台觀光客人數及影響東南亞地區物流配送，使得海內外訂單減少。惟疫情促使宅經濟商機持續發酵，挹注達爾膚線上通路營收持續成長。

(工商 )