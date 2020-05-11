網紅團體「這群人」以搞笑無厘頭的風格，拍攝許多與日常生活相關的影片在YouTube爆紅，頻道有超過300萬名網友訂閱。而成員之一的董仔，9日在社群媒體上發文，提到父親有微家暴傾向，也寫出母親受傷情形，而自己也因為這件事在心中留下難以抹滅的陰影。

「這群人」的董仔在社群媒體上PO文，揭露小時候因為父親長相很兇，讓自己很怕爸爸。而在目睹父親和母親吵架時，一怒之下竟拿起筆筒丟向媽媽，使筆筒的碎片插到母親頭上，讓媽媽頓時血流如、注急忙前往醫院縫針治療，也讓她心中留下陰影。

董仔感嘆表示，小時候常看到父母吵架，卻不知道他們為何而吵，過程有如八點檔情節一般。而這種情況直到父親去世、母親改嫁後，這段沉重的記憶才被隱藏在自己心底深處。

（圖／這群人董仔臉書）

董仔在文末以過來人身分提醒已為人父母者，其實小孩子對於父母的打、罵、教等都聽得懂，因此父母親應該更注意自身的一言一型；一旦過度了將可能造成孩子一輩子無法抹去的陰影。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

(中時電子報)