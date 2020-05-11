PCB廠-華通(2313)第1季稅後盈餘為9.29億元，創下歷年同期新高，每股盈餘為0.78元，華通預估，第2季業績可望呈現季增、年增，華通第1季季報亮眼，讓外資驚豔，亞系外資最新報告給予華通「買進」評等，目標價55元，華通今天盤中股價強勢大漲，為2月26日以來新高價。

華通第1季合併營收為120.9億元，年成長15.58%，營業毛利為22.8億元，年成長1.1倍，合併毛利率為18.86%，年增8.52個百分點，稅後盈餘為9.29億元，年增195.47%，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為0.78元，優於市場預期。

華通4月合併營收為46.3億元，年成長14.7%，為歷年同月新高，累計前4月合併營收為167.2億元，年成長15.35%；由於第2季除5G趨勢不變外，遠距辦公以及線上教學的型態使平板、筆電等訂單持續增溫，華通預估，第2季業績可望季增，亦可望優於去年同期。

著眼於市場對於高階HDI製程的需求商機，華通大陸重慶二期廠區已於去年10月完成奠基儀式，廠區規畫投資約150億元、年產能可達500萬平方英呎，未來將視市場供需狀況分階段添購設備，該廠區最快2021年上半年即可正式量產。

華通第1季財報亮眼，亞系外資報告出具最新報告力挺，預估華通第2季每股盈餘約0.9元，並上調2020/2021年每股盈餘為12%/13%，給予「買進」評等，目標價55元。

(時報資訊)