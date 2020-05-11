全球超高齡社會即將來臨，各國紛紛投入長照相關解決方案。工研院今日與國內最大照護機構—退輔會榮家榮院攜手投入「智慧長照共創簽約」合作，針對現行照護體系中人力不足、夜間跌倒、銀髮體力早衰及缺乏數據精準照護等痛點，結合創新智慧科技與豐富照護經驗，打造智慧照護驗證試驗場域，未來將延伸運用在退輔會旗下的榮民醫院及16所榮民之家，並推廣至相關醫療照護機構，共同為銀髮長照盡力。

工研院院長劉文雄表示，面對這波疫情影響，更凸顯高齡社會對高齡長者照護的需求殷切。在超高齡化社會發展趨勢下，科技與照護跨領域的合作勢在必行，因此工研院積極投入智慧長照科技發展幫助高齡人口活得健康及以科技提高照護效率。這次很開心與國內最大照護機構—退輔會榮家榮院合作，退輔會透過全台16間榮民之家及台北、台中、高雄榮民總醫院與12家分院照顧長者，具有豐富安養照護品質經驗，最了解長者的需要。雙方合作不僅以科技讓長者活的更健康，透過AIoT智慧化裝置及遠距技術輔助照護人員，改善照護人力負擔，提升照護品質，期盼因此發展一套適合臺灣人、東方人，甚至全世界的照護系統，並將這個照護系統推廣至全球，讓臺灣從製造大國變成一個服務大國。

工研院副院長彭裕民進一步說明，目前工研院已密切與產官學研醫合作，藉由智慧照護驗證試驗場域的跨領域技術整合及大數據資料共享分析，未來將提供一條龍長照解決方案。此次透過工研院與退輔會合作，進行不同專業領域的思維交流，攜手為臺灣長照領域努力，未來也期盼有更多臺灣的智慧長照創新研發成果能夠在場域中驗證成功，促進我國精準醫療照護的發展，以建置臺灣成為「全球智慧長照科技與服務典範」願景努力。

(時報資訊)