美國對華為禁令可望出現轉圜，美中關係似有和解跡象，雙方有機會共同制定5G標準，這也使得今日華為網通概念股聯亞(3081)股價剽悍，開高走高大漲逾4%。

眼看美國對於華為的禁售令豁免期將於5月15日到期，就有外電報導指出，美國商務部預計起草相關法規，允許美國企業與華為合作，雙方共同為下一代5G網路制定標準，此舉若真，則可以解讀為美中關係出現和緩，如此一來，華為相關台系供應鏈下半年營運的潛在風險也將減緩，隨著新冠肺炎疫情逐漸趨緩，加上大陸力拚5G基礎建設下，華為為大陸最大5G設備供應鏈、大陸5G市場規模業可說是全球最大，屆時華為供應鏈將明顯受惠。

隨著大陸加快5G建設腳步，加上美國和華為有機會和解，雙方共同為下一代5G網路制定標準，聯亞為華為供應鏈，屆時可望受惠，且聯亞原先就看好第二季大陸Telecom(電信)客戶在10G、25G的需求已經比預期早了一個季度，同時受惠於台灣與大陸3月開始正常運作，部分非大陸設備商也開始轉單到大中華區，目前Telecom出貨量僅滿足約50%訂單需求，已於3月開始增加後段產能並計畫6月開始貢獻營收，預期第二季營收與毛利率可接近19第三季水準。

就2020年全年來看，聯亞矽光主要客戶的200G、400G產品3月出貨已達量產的階段，且本季也將開始出400G產品給另一矽光客戶，另一美國網路客戶的400G產品也開始小量出貨，至於12波長的25G產品還需約40天認證，預計從第三季開始出貨，VCSELL(垂直共振腔面射型雷射)產品的日本客戶也將於第二季開始貢獻營收，主力矽光產品以及新產品、新客戶的加入下，聯亞看好全年營收將逐季成長。

聯亞第一季營收4.87億元，季減少6.3%、年增加9.2%，主要是因為第一季為傳統淡季，加上新冠肺炎也對出貨與生產排程造成影響，聯亞第一季Telecom營收佔比為50~55%較2019年第四季的45~50%增加，主要是因為5G需求強勁，單季每股盈餘為1.08元，季減少7.1%、年增加24.2%。

(時報資訊)