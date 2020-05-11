兒福聯盟提供「6歲以下兒童防疫紓困補助」，目標提供3000戶家庭基本生活所需的物資提貨券。（兒盟提供／林良齊台北傳真）

新冠肺炎疫情逐步趨緩，但仍嚴重影響經濟和許多家庭生計，兒盟針對原先服務的弱勢案家加發物資券、偏鄉孩子加發暑假物資箱之外，更決定擴大「兒福聯盟6歲以下兒童防疫紓困補助」，目標提供3000戶家庭基本生活所需的4000元至7000元不等的物資提貨券，並透過社工員電話訪視了解這些家庭的生活困境和問題。

據勞動部統計，截至4月底止無薪假實施人數高達 1萬9000 人，無薪假實施人數或企業家數創下十年新高，影響人數最多的產業以製造業、住宿餐飲業、批發及零售業為多。

兒盟也發現，有經濟問題的逆境家庭中，5成有就業問題，近4成有飲食問題；有5成6的逆境家庭中有6歲以下的孩子，這些有學齡前孩子的家庭，面臨就業問題的比例為58.4％，49.4％有親職教養問題，恐影響家長照顧孩子的狀況。

兒盟執行長白麗芳表示，兒盟近月來接到多起求助電話，如在夜市工作的曉曉媽媽整個月擺攤收入不到3000元，不要說安親班的費用繳不出來，連三餐都成了問題。

白麗芳提及，因此兒盟推出「兒福聯盟-6歲以下兒童防疫紓困補助」，針對受到疫情衝擊，家有6歲以下孩子的家庭提供生活物資補助，讓因無薪假、無工可打或是因為疫情收入銳減的家長們不再為孩子奶粉、尿布或是最基本的生活物資焦頭爛額。預計首波幫助3000戶，其中2000戶會以桃園縣，高雄市，屏東縣、新北市、台中市及花蓮縣社會局或至善基金會與陽光基金會等社福機構或政府單位的轉介為主，1000戶則開放民眾申請，提供4000至7000元的物資提貨券。

「兒福聯盟-6歲以下兒童防疫紓困補助」申請對象育有6歲以下兒童至少 1名，實際照顧孩子的父母、（外）祖父母；最近一個月，家中總體月收入 (含政府及其他單位補助 )除以同住總人口數，低於1萬5000元；居住於基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、高雄市、屏東縣及花蓮縣等民眾。

(中時 )