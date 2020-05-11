北市忠孝東路驚傳中年男墜樓 倒臥地面身亡 12:082020/05/11 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市忠孝東路5段驚傳中年男墜樓身亡。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北忠孝東路5段492巷內，今天（11日）上午11時許傳出一起中年男子疑墜樓意外，警消獲報到場時，該名男子已氣絕身亡，初步判斷，死者年齡約50歲左右，警消仍在調查詳細墜樓原因。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線： 1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #忠孝東路 #警消 #北市 #驚傳 #中年男 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭河發現男性浮屍 警消打撈上岸 10:502020/05/07 社會 登山進入「凡間仙境」身體不適 警消徒步14小時緊急救援 15:322020/05/07 社會 內湖住宅加蓋屋火警 疑翻倒精油蠟燭釀災1嗆傷 07:492020/05/08 社會 石門水庫驚傳槍聲 男子死在車內 10:532020/05/09 社會 雲林土庫驚傳命案 1男1女疑輕生僵硬坐車內 12:372020/05/09 社會 硬漢阿諾悼念嘆不捨 著名魔術組合成員驚傳新冠肺炎病逝 15:592020/05/09 娛樂 搖滾樂先驅小理查驚傳逝世 享壽87歲 23:362020/05/09 娛樂 高齡母子遇火劫 兒成焦屍母命危 11:322020/05/10 社會 渡假天堂變「隔離中心」 馬爾地夫驚傳1／4人口恐染疫 12:462020/05/10 國際 小甜甜驚傳住院 經紀人透露病況 20:482020/05/10 娛樂 社會熱門新聞 21歲軍人開凌志 濱海公路撞重機男女 後座女乘客噴飛亡 身分曝光竟是… - 社會 紀德艦男女士官兵激戰 女士官遭元配提告判賠淪加油工 - 社會 北宜驚見「渾圓雪白」美臀 男司機全拒絕超車！ - 社會 男童把7米蟒蛇當玩具 6年後…悲劇發生了 - 社會 白襯衫下面全空！長髮女IKEA野裸片網瘋傳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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