行政院宣布擴大急難紓困方案，對有工作但無軍、公、教、勞保的加保者，排富加發補助金每戶1萬元。網紅四叉貓（劉宇）自曝到區公所辦理紓困，等了20分鐘，影印銀行存摺得跑到8樓，還要自掏腰包，讓他忍不住抱怨，「政府怎麼連這2塊錢都想賺阿」。

四叉貓投稿臉書粉絲專頁「靠北蘇睏」，表示自己到三重區公所辦理紓困，抽到711號，等候64人，整整等了20分鐘才輪到他，「難道效率不能再快一點嗎？我去ATM領錢都只要兩分鐘就搞定了」。

四叉貓提到，辦理紓困的地方並未架設免費影印機，輪到他時被告知銀行存摺封面也要影印，只能到區公所8樓影印，「上去才知道印一次要花2塊錢，好家在我出門有帶錢，政府怎麼連這2塊錢都想賺阿。」

不過網友表示，「64人20分鐘根本神速」，如果申請1萬元通過，只等20分鐘，「1分鐘給您500很值了！2塊也在計較」，不少人則紛紛留言朝聖「數位貂蟬」，猜說四叉貓是在反串。

此外，四叉貓投稿過程中也發生小插曲，原本他附了一張自拍照，沒想到卻被「靠北蘇睏」管理者刪除，只剩下文字，「說好的言論自由呢？」

數位行銷科技長「數位諸葛亮」簡勤佑看到四叉貓抱怨後，立刻補上照片。「靠北蘇睏」也解釋，因一開始無法確定是否為本人，所以沒有上傳自拍照，看到四叉貓抱怨之後，確定是本人才又附上。

(中時電子報)