一疊鈔票中，裡面全部都是玩具鈔（警方提供／戴上容新北傳真）

兩支勞力士名錶收回。（警方提供／戴上容新北傳真）

32歲葉女在網路上向張姓錶商購買兩隻限量勞力士「黑水鬼」，兩人相約在新北市三重三和路上以50萬元面交，葉女查看名錶後，進入銀行假裝臨櫃取款，未料，張姓錶商事後點交發現整疊鈔票只有上下2張1000元是真鈔，其餘全是玩具鈔，憤而報警，警方於桃園逮獲葉女等人，訊後依詐欺罪移送法辦。

據了解，高雄張姓錶商帶著兩支總價超過50萬元的限量勞力士「黑水鬼」名錶到三重區和賣家面交，對方派出葉姓熱褲輕熟女分散賣家注意力，葉女還煞有其事地進入銀行，臨櫃假裝領款，實際上卻是拿假鈔給錶商，得手後就快步離開。

張姓錶商事後清點，發現5疊假鈔中只有第一張及最後一張是真鈔，其餘都是「魔術印製廠」所印出的玩具假鈔，熱褲輕熟女只花了2000元就騙到了兩支總價超過50萬元的限量勞力士「黑水鬼」名錶，錶商回神要追趕，葉姓熱褲輕熟女早已消失不見。

警方表示，三重偵查隊隨即成立專案小組，18名小組成員在10個小時內，調閱過濾上千隻監視器及車牌辨識資訊，9日晚間9時許掌握葉姓熱褲女及幕後葉姓男子行蹤，於桃園高鐵站逮捕兩名嫌犯。

另外一組專案小組則帶著葉嫌南下到台中市取回贓貨，錶商的勞力士名錶「黑水鬼」幸運於進入黑市前搶救回來；據悉，錶商聽聞喜訊後喜極而泣，警方訊後將葉女及葉男依詐欺罪移送法辦。

(中時 )