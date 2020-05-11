陽明海運驚傳往返歐美大西洋航線貨櫃船「維明輪」有船員發燒，船上無醫療級口罩，讓船長心急如焚，對外發出求救信。陽明高階說明，該船已由英國公司緊急送上四百片口罩，接下來會補上防護衣等防疫用品，不過公司有與基隆署立醫院合作問診，目前該名船員已經退燒，也沒有呼吸道症狀。

陽明說明，公司大西洋航線四艘船因為固定航行歐美間，船隻沒有彎靠台灣，加上新冠肺炎爆發初期主要發生在亞洲，公司先安排有彎靠亞洲船隻配備防疫用品，後來歐美爆發疫情，要補上防疫用品困難度提高，「維明輪」是有一般口罩，沒有醫療級口罩。

該輪船員都是疫情爆發前就已登船工作，公司考慮安全問題，疫情爆發後都暫停更換船員，以避免船上船員遭到感染；另經基隆署立醫院以衛星電話問診，該名發燒船員並無呼吸道症況。陽明將在今日下午正式發布新聞稿說明。

由於船員發燒引發船上船員不安，船長在發出的信中表示若得不到實質的支持，只能靠努力、犧牲、奉獻，「終將成為義和團」，船隻有「隨時停擺」的可能。

(工商 )