陸前4月乘用車市場零售跌33％ 12:152020/05/11 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸汽車今年前4個月銷情疲弱，據乘聯會最新統計，全國乘用車市場累計零售444.5萬輛，年跌32.7％、減少216萬輛，約佔去年零售總量10個百分點，主要是疫情因素和春節偏早因素的雙重影響。 單計4月，大陸乘用車市場零售142.9萬輛，年跌5.6％，是今年走勢最強的月度。 新能源車方面，4月新能源乘用車批發銷量6.4萬輛，跌30％。 乘聯會預計，隨著4月中旬後的車市銷量逐步穩定，5月車市已經進入後疫情時代，月度銷量處於正常性季節波動狀態。 (工商 ) #全國 #萬輛 #乘用車 #銷量 #零售 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》「疫」外驚喜 任天堂業績、Switch銷售亮眼 16:142020/05/07 財經 英4月新車銷量暴跌 特斯拉Model 3成為最暢銷車款 23:002020/05/07 財經 英4月新車銷量慘 特斯拉Model 3最暢銷 04:102020/05/08 全球財經 動物森友會夯 任天堂業績飆 04:102020/05/08 全球財經 百威亞太 Q1營收減四成 04:102020/05/08 全球財經 【電商疫變】零售業拼轉型 商品上架網路就有錢拿 08:272020/05/08 財經 《業績-電子通路》全國電子首季獲利年增1成 EPS1.19元 13:412020/05/08 財經 自行車族群 4月業績跌疫跤 04:102020/05/09 證券．權證 特斯拉貸40 億人民幣 加碼拓上海廠 04:102020/05/10 全球財經 美4月零售銷售 估跌一成 04:102020/05/10 財經要聞 財經熱門新聞 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 殺完了！油價逆天暴彈40％ 最大贏家曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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