大陸汽車今年前4個月銷情疲弱，據乘聯會最新統計，全國乘用車市場累計零售444.5萬輛，年跌32.7％、減少216萬輛，約佔去年零售總量10個百分點，主要是疫情因素和春節偏早因素的雙重影響。

單計4月，大陸乘用車市場零售142.9萬輛，年跌5.6％，是今年走勢最強的月度。

新能源車方面，4月新能源乘用車批發銷量6.4萬輛，跌30％。

乘聯會預計，隨著4月中旬後的車市銷量逐步穩定，5月車市已經進入後疫情時代，月度銷量處於正常性季節波動狀態。

(工商 )