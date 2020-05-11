藝人李明日前罹甲狀腺癌住院動刀。（圖／中時資料照）

喝水容易嗆到，可能是甲狀腺結節的徵兆之一！藝人李明依表示，從前主持節目時常常覺得喉嚨不舒服，沒想到一檢查才發現竟是甲狀腺結節。醫師提醒，頸部有3異狀應趕快就醫，甲狀腺結節有5%的機率會惡化成甲狀腺癌！

李明依在談話性節目中分享自身經驗指出，當時有兩個症狀，除了喝水特別容易嗆到以外，同樣工作量也比以前更容易疲倦。中山附醫醫學影像部醫師鄭凱倫表示，甲狀腺結節是比糖尿病、高血壓還更普及的疾病，有兩成至七成的成年人可能都有，當感覺頸部有突發性疼痛、變大、紅腫等相關症狀時，建議到內分泌科就診。

鄭凱倫解釋，結節早期若影響到神經，會導致病患吞口水沒有那麼順，所以容易嗆到。此外，甲狀腺荷爾蒙調控人體的代謝功能，如果當甲狀腺功能低下時，較容易覺得疲累。

甲狀腺結節跟女性荷爾蒙有關，因此9成以上的甲狀腺疾病患者都是女性，最令人擔心的是，甲狀腺結節有5%的機率會惡化成甲狀腺癌，主要跟家族病史及體質有關。醫師提醒，靠肉眼或觸診方式，頂多只能篩出不到10%的甲狀腺結節，建議還是要定期檢查。

(中時電子報)