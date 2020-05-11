企業界捐贈3000顆住警器給高市府，未來將提供中低收入戶、獨居長者、身心障礙者三大族群優先安裝。（高雄市政府提供／袁庭堯高雄傳真）

高醫前院長賴文德住家火警事故震驚社會，企業、社福團體11日捐贈3000顆住警器給高市府做公益，市長韓國瑜代表受贈，未來將按比分配給各分隊，提供中低收入戶、獨居長者、身心障礙者三大族群優先安裝。

「風險就是無所不在，最怕你以為它毫不存在！」消防局5日晚間在臉書發文，對名醫賴文德家中火警事故表達悲痛，同時倡議住家防火安全的重要性，此舉引發企業團體共鳴，促成捐贈佳事。

韓國瑜感謝企業捐贈善舉，強調多一分預防，就少一分損失。推廣自主設置住警器是高市住宅防火安全的重大政策，「家裝住警器、安全有保庇」，期待更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關注社會上弱勢族群住居安全。

韓國瑜表示，每一條寶貴的生命，再再警惕市府覺醒並落實相關防火作為，希望透過住警器的普及，有效防火防災。

消防局現場也帶來透天厝模型，模擬失火時、「煙囪效應」的原理及濃煙擴散速度，同時也展示住警器的即時預警效率。消防局強調，除了安裝住警器，避免堆積雜物、使用耐燃建材，也能有效降低火災危害。

捐贈單位計有高雄市高科大扶輪社、國際獅子會300E2區高科大獅子會、全聯工程科技股份有限公司等高科大校友及大井泵浦工業股份有限公司，共同集資捐贈3000顆住警器，捐贈典禮上韓國瑜也逐一頒給感謝狀致謝。

(中時 )